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منذ ساعات الصباح الأولى صعّد حزب الله من ضرباته ضد إسرائيل بشن رشقة صاروخية طالت هذه المرة قاعدة "رامات ديفيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمالي إسرائيل.

"رامات ديفيد"

"رامات ديفيد" هي من أكبر القواعد العسكرية في شمال إسرائيل وهي واحدة من ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية.

فقد أنشأتها بريطانيا منذ عام 1942 خلال فترة الانتداب البريطاني وتبلغ مساحة العسكرية الإسرائيلية نحو عشرة كيلومترات مربعة.

فيما تضم حظائر للطائرات تحت الأرض، وثلاث مدرجات لإقلاع وهبوط الطائرات، ومنها طائرات F16 وF15، وطائرات مروحية، وأخرى للتزود بالوقود.

وتنطلق من تلك غالبية العمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية في سوريا ولبنان.

تضم أنظمة دفاع جوي

كما أنها كانت منطلقا لإقلاع الطائرات التي قصفت المفاعل النووي العراقي، وقبلها استخدمتها بريطانيا خلال العدوان الثلاثي على مصر.

وتضم هذه مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مثل منظومة "باتريوت" الأميركية، ومنظومات "السهم 2" و"السهم 3"، ومنظومة "مقلاع داود"، ومنظومة "آردو" لاعتراض الصواريخ الباليستية، إضافة لمنظومة "القبة الحديدية".

رفائيل

أما مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل فهي متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية.

وتقع في زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، والشركة قسم سابق من الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.

فيما تقوم الشركة بإنتاج وتطوير تقنيات قتالية للجيش الإسرائيلي كما تقوم بالتصدير للخارج.

وجاءت الضربات عقب أيام بلغ التوتر أوجه في عقب استهداف إسرائيل لعدة قادة وعناصر في الحزب سواء عبر الاختراق اللاسلكي أو الغارات الجوية ما أدى إلى عشرات وآلاف الجرحى من عناصر حزب الله ومدنيين.