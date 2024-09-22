أول تعليق رسمي.. إسرائيل تتبرأ من تفجيرات "البيجر" في لبنان

وقال هرتسوغ في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه "يرفض بشكل قاطع" أية صلة بالعمليتين، مضيفًا: "هناك العديد من الأعداء لحزب الله.. عددهم كبير هذه الأيام، لقد خنق حزب الله ودمره، وصنع الفوضى في مرارا وتكرارا".وتابع: "نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا. هذا كل ما نقوم به. يتعين علينا التصرف كما تفعل أية طبيعية، وكما تفعل بريطانيا، أو أية ذات سيادة.. من أجل الدفاع عن شعبها".واتهم حزب الله، إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات أجهزة الاتصال، التي قتل 37 شخصا وأصيب نحو ثلاثة آلاف آخرين. ونعت الجماعة من مسلحيها في تلك الهجمات.وشنت إسرائيل ضربة ضد أحد مباني الضاحية لبيروت، الجمعة، قالت اللبنانية، الأحد، إن حصيلة بسببها وصلت 45 شخصا، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.وأشارت الوزارة في بيان إلى "استمرار أعمال رفع الأنقاض تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية أخذ عينات من جثث في المستشفيات، لتحديد هوية أصحابها".قياديان بارزان في صفوف حزب الله، من بين في الضربة الإسرائيلية، التي ذكرت مصادر أنها كانت تستهدف "اجتماعا لمسؤولين عسكريين" في الجماعة اللبنانية المصنفة على لوائح الإرهاب في أميركا ودول أخرى.