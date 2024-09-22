أول تعليق رسمي.. إسرائيل تتبرأ من تفجيرات "البيجر" في لبنان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اطلاق صواريخ باتجاه "حيفا وعفولة" بينها استهدفت مطارا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500796-638625961085839135.jpg
أول تعليق رسمي.. إسرائيل تتبرأ من تفجيرات "البيجر" في لبنان
دوليات
2024-09-22 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,454 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
أعرب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ،
اليوم
الأحد، عن "رفضه وجود صلة" لبلاده بتفجيرات أجهزة النداء (البيجر) واللاسلكي التي شهدها
لبنان
يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الأعداء لحزب الله".
وقال هرتسوغ في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه "يرفض بشكل قاطع" أية صلة بالعمليتين، مضيفًا: "هناك العديد من الأعداء لحزب الله.. عددهم كبير هذه الأيام، لقد خنق حزب الله
لبنان
ودمره، وصنع الفوضى في
لبنان
مرارا وتكرارا".
وتابع: "نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا. هذا كل ما نقوم به. يتعين علينا التصرف كما تفعل أية
دولة
طبيعية، وكما تفعل بريطانيا، أو أية
دولة
ذات سيادة.. من أجل الدفاع عن شعبها".
واتهم حزب الله، إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات أجهزة الاتصال، التي قتل
فيها
37 شخصا وأصيب نحو ثلاثة آلاف آخرين. ونعت الجماعة
عددا
من مسلحيها في تلك الهجمات.
وشنت إسرائيل ضربة ضد أحد مباني الضاحية
الجنوبية
لبيروت، الجمعة، قالت
وزارة الصحة
اللبنانية، الأحد، إن حصيلة
القتلى
بسببها وصلت 45 شخصا، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت الوزارة في بيان إلى "استمرار أعمال رفع الأنقاض تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية أخذ عينات من جثث في المستشفيات، لتحديد هوية أصحابها".
وكان
قياديان بارزان في صفوف حزب الله، من بين
القتلى
في الضربة الإسرائيلية، التي ذكرت مصادر أنها كانت تستهدف "اجتماعا لمسؤولين عسكريين" في الجماعة اللبنانية المصنفة على لوائح الإرهاب في أميركا ودول أخرى.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بينها صواريخ عراقية.. خلاصة "هجوم الفجر" الصاروخي اللبناني باتجاه اسرائيل
01:41 | 2024-09-22
واشنطن تكشف موقفها من الهجمات الاسرائيلية في غزة ولبنان
15:53 | 2024-09-19
لبنان يصدر قرارا بمنع حمل "البيجر" وأجهزة النداء داخل الطائرات
05:34 | 2024-09-19
اول تحقيق لبناني حول تفجيرات "البيجر"
14:00 | 2024-09-18
البيجر
لبنان
اسرائيل
تتبرأ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أيمن حسين يعود للتدريبات.. هل سيشارك بمباراة العراق أمام فلسطين في البصرة؟
رياضة
39.47%
04:45 | 2024-09-21
أيمن حسين يعود للتدريبات.. هل سيشارك بمباراة العراق أمام فلسطين في البصرة؟
04:45 | 2024-09-21
رومانسية وحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم في فيديو كليب "الله لا يحرمني" والجمهور في حالة إندهاش!
منوعات
28.12%
14:24 | 2024-09-20
رومانسية وحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم في فيديو كليب "الله لا يحرمني" والجمهور في حالة إندهاش!
14:24 | 2024-09-20
تحذيرات مصرفية من سرقة أموال المواطنين
اقتصاد
17.27%
06:23 | 2024-09-21
تحذيرات مصرفية من سرقة أموال المواطنين
06:23 | 2024-09-21
مشهد غير لائق مع كلب يمنع عرض فيلم لرانيا يوسف وسمية الخشاب
فن وثقافة
15.14%
15:36 | 2024-09-20
مشهد غير لائق مع كلب يمنع عرض فيلم لرانيا يوسف وسمية الخشاب
15:36 | 2024-09-20
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
انتعاش الدراما العراقية من خلال الممثلين الشبابي - حلقة ١١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-22
Morning Live
انتعاش الدراما العراقية من خلال الممثلين الشبابي - حلقة ١١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-22
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
الأكثر مشاهدة
Morning Live
انتعاش الدراما العراقية من خلال الممثلين الشبابي - حلقة ١١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-22
Morning Live
انتعاش الدراما العراقية من خلال الممثلين الشبابي - حلقة ١١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-22
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١١٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-22
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
اخترنا لك
قتلى وجرحى في إطلاق نار جماعي بولاية ألاباما الأميركية
10:26 | 2024-09-22
حالة غير متوقعة.. الثلوج تشل الطرقات في جنوب إفريقيا
09:14 | 2024-09-22
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات
07:38 | 2024-09-22
بعد هدوء الصواريخ اللبنانية.. تل أبيب تكشف نتائج "الصواريخ والمسيرات العراقية"
05:51 | 2024-09-22
إسرائيل تنقل مستشفياتها في كراجات السيارات (صور)
04:48 | 2024-09-22
استهدفت مفاعلات العراق.. ما هي "رامات ديفيد" و"رافائيل" التي قصفها حزب الله؟
04:10 | 2024-09-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.