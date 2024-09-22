حالة غير متوقعة.. الثلوج تشل الطرقات في جنوب إفريقيا

وأشارت القناة إلى أن السلطات أرسلت العسكريين للمساعدة في إزالة عواقب تساقط الثلوج في مقاطعة كوازولو ناتال.وأضافت: "سيتم نشر للمساعدة في جهود الإغاثة والتخلص من عواقب هذه الظواهر الطبيعية في كوازولو ناتال".ونقلت القناة عن الأرصاد المحلية، تحذيراتها من تساقط الثلوج بشكل ملحوظ في المناطق من المقاطعة.من جانبها أعلنت مصلحة استثمار وصيانة الطرق العامة في إفريقيا، أن حركة المرور أصيبت بالشلل التام أو الشلل الجزئي على عدد من الطرق في المناطق المتضررة من تساقط الثلوج. وجرت الإشارة إلى أنه سيتم البدء بجهود إنقاذ متعددة التخصصات بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا وآمنا.وجاء في بيان صدر عن المصلحة: "تساعد العديد من الإنسانية في تقديم المساعدة الطارئة لمستخدمي الطرق الذين حاصرتهم الثلوج المتراكمة وتقطعت بهم السبل".