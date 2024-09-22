قتلى وجرحى في إطلاق نار جماعي بولاية ألاباما الأميركية

ولم يتم على أحد على الفور، وطلبت الشرطة من الجمهور معلومات.وقال ترومان فيتزغيرالد، ضابط قسم شرطة برمنغهام، في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر الأحد، إن "الحادث وقع بعد 11 مساء بقليل في فايف بوينتس ساوث الترفيهية بالمدينة".ووصل الضباط إلى مكان الحادث في فايف بوينتس ساوث وعثروا على رجلين وامرأة على الرصيف مصابين بعدة طلقات نارية. أعلنت الإطفاء والإنقاذ في برمنغهام وفاتهما في مكان الحادث.قال فيتزغيرالد إن "الطاقم الطبي في جامعة في مستشفى برمنغهام أعلن مقتل ضحية أخرى بالرصاص".وذكر أن "الشرطة حددت إجمالي 22 ضحية مصابين بإصابات تهدد حياتهم وغير مهددة للحياة".وأشار إلى أنه "لم تتم اعتقالات فورية ولم يحدد المحققون بعد الأهداف المقصودة من مطلقي النار".وأوضح: "يعتقد المحققون أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأنه نتج عن حادثة معزولة حيث علق العديد من الضحايا وسط تبادل إطلاق النار".وتضم فايف بوينتس ساوث العديد من أماكن الترفيه والمطاعم والبارات وغالبا ما تكون مزدحمة في ليالي السبت.