مصر تدعو رعاياها لمغادرة ارض الصومال

وقالت السفارة في بيان على صفحتها بمنصة فيسبوك: "المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات تحددها السلطات المختصة في حكومة الصومال الفيدرالية".ويأتي القرار المصري بعد أيام من اتخاذ حكومة إقليم الانفصالية قرارا بإغلاق المكتبة المصرية في أراضيها، مطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد، وفق وسائل إعلام عربية.وتتصرف "أرض الصومال" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.ويسود توتر بين الجارتين الصومال و، جراء توقيع الأخيرة، في الأول من الثاني 2024، مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية، وتأجير ميناء"" على البحر الأحمر لمدة 50 سنة، وسط رفض عربي للمذكرة.ورفضت مصر، تجمعها توترات بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، المذكرة.وأعلنت الرئاسة المصرية، في آب الماضي، توقيع برتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، تلاه حديث صومالي رسمي عن وصول قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام الدولية إلى العاصمة مقديشو، من دون تأكيد مصري، وتخوفات من الجارة الإثيوبية.