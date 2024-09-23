احصائية جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان

واشارت وسائل اعلام لبنانية، الى الكيان الصهيوني نفذ أكثر من 400 غارة على المناطق الجنوبيّة.وفي جديد الغارات، استهدف العدوّ زبقين والبرج الشمالي والحوش ومجدل زون والناقورة والخرايب والكفور وكفرصير وبرج وعين بعال.وسقط عدد كبير من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في إحدى قرى قضاء صور.وأظهرت مصوّرة موجة نزوح لمئات اللبنانيين من صور ومناطق لبنان، وبيروت، مما أدى إلى توقّف حركة السير، وذلك عقب تكثيف الغارات الإسرائيلية التي تُعدّ الأعنف على منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.