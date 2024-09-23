14 شركة طيران تعلّق رحلاتها الى مطار بيروت

وقال عبودفي بيان، إن "حركة تراجعت بشكل كبير"، مشيرا الى "توقف حوالي 14 طيران رحلاتها إلى لبنان".واصاف: "وذلك بسبب التطورات الامنية والعسكرية الحاصلة على الساحة اللبنانية، و تراوح بين 30 و40 في المئة".وعرض عبود أسماء الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى لبنان، وهي: tarom، Kuwait airways، saudia، Lufthansa، Sun Express، Swissair، France Air، Transavia، Turkiye، Cyprus Airways.و لفت عبود إلى أن "شركة علقت رحلاتها إلى بيروت منذ 4 أو 5 أيام"، أشار إلى أن "شركة Cyprus Airways ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بين أو بعدما كانت قد علقتها".و أشار الى أن "الخطوط الأثيوبية سبق أن خفّضت رحلاتها إلى لرحلة واحدة بدلاً من 3 رحلات".واكد انه "من شركات التي خفضت رحلاتها من ثلاث رحلات إلى رحلتين في هناك الإتحاد، والأردنية والقطرية والمصرية والإماراتية"، لافتاً إلى أن "شركتي Flydubai والعربية لا تزالان تأتيان إلى لبنان".وبين أن "شركة طيران الأوسط تقوم بعمل جبار، "فهي تضع رحلات إضافية لسد الفراغ الحاصل مع توقف بعض الشركات الأخرى عن القدوم إلى لبنان"، لافتاً إلى أن الميدل إيست تُسَيِّر رحلات الى كل الخطوط والوجهات، "وإنها مع توقف الخطوط قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى تركيا وإسطنبول".وتابع: "بالنسبة لموضوع عبر بيروت، فإن الامور تسير كل يوم بيومه، وذلك بحسب التطّورات والمعلومات الأمنية التي على أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسييرها"، مشيراً الى أنه منذ يومين وبعدما أقلعت emirates وكانت في طريقها إلى تم إعادتها إلى الوجهة التي إنطلقت منها، والأمر نفسه حصل مع القطرية".واكمل أن "الشركات التي توقفت عن القدوم إلى علقت رحلاتها حتى تشرين الأول، أما باقي الشركات فتتخذ قرارها بالقدوم إلى أو عدمه يومياً وتبعاً للظروف، إنما يمكن تأكيد تخفيض عدد رحلاتها"، مشدداً على أن "الميدل إيست تغطي كل النقص الحاصل على صعيد الرحلات".