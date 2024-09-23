ثلاثة انفجارات في ايران

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الهلال الاحمر الإيراني، عن وقوع ثلاثة انفجارات في مصنع للزيوت في مدينة کرمسار الصناعية التابعة لمحافظة سمنان شرق طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "الهلال الاحمر الإيراني عن وقوع ثلاثة انفجارات في مصنع للزيوت في مدينة كرمسار الصناعية التابعة لمحافظة سمنان شرق طهران".

هذا وقد توجهت اربعة فرق انقاذ على الفور لاخماد الحريق بعد وقوع الحادثة.

وأشار مسؤول الهلال الاحمر الى انه "تم نقل شخصين حالتهم وخيمة الى المستشفى"، مضيفا أنه "ليس هناك معلومات دقيقة حول طبيعة الخسائر المادية والبشرية".

کما توجه محافظ سمنان سيد رضا هاشمي الى مكان الحادثة للوقوف على اسباب الحادثة.