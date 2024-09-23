العراق يدعو إلى عقد قمة لوقف العدوان على لبنان

دعا العراق، الثلاثاء، الى عقد قمة عربية وإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على .

وقالت وزارة العراقية في بيان، إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".

وأضافت "قدم هذا المقترح خلال على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأعلن رئيس الوزراء، شياع السوداني، الاثنين، عن جسرين جوي وبري لارسال المساعدات الى .

يشار الى أن حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على ارتفعت، الاثنين، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة وذلك للمرة الأولى.