الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا

نيوز – دولي

اعلن اللبناني فراس الأبيض، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة.

وقال الأبيض في مؤتمر صحفي عقده وتابعته نيوز، ان "الأسبوع الماضي اضطررنا إلى وضع الخطط الطارئة موضع التنفيذ بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأضاف ان "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة"، مشيرا الى ان "عدد الجرحى وصل الى 1835 جريحاً".