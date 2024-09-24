حزب الله اللبناني يستهدف مستوطنات اسرائيلية بصليات صاروخية

وذكر بيان للحزب ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا مستوطنة كتسرين ومستوطنة غيشر هزيف ‏بصليات صاروخية".واضاف ان "ذلك جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه".