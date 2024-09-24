غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان​

وقالت وسائل إعلام، إن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدات تبنين وبنت والسلطانية جنوبي لبنان".

وذكرت أن "رشقة صاروخية أطلقت من مواقع إسرائيلية في الغربي".

وكانت اللبنانية كشفت، الثلاثاء، عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بالعدوان الصهيوني على بيروت الجنوبية.