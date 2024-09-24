موقع امريكي: حزب الله طلب من ايران مهاجمة إسرائيل.. ما موقف طهران؟

جاء ذلك بعد ضربات صاروخية متبادلة بين حزب واسرائيل اشتدت القليلة الماضية، وبالتحديد بعد تفجير اجهزة البيجر ووقوع آلاف المصابين.ونقل اكسيوس، عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين، قولهم إن "حزب طلب من مهاجمة إسرائيل".واضاف الموقع، ان "ايران أبلغت حزب أن الوقت ليس مناسبا لشن هجوم على إسرائيل".