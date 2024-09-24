سوريا.. اعتراض صاروخين "إسرائيليين" في سماء طرطوس

أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، باعتراض صاروخين "إسرائيليين" في سماء طرطوس السورية.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن "الدفاعات السورية قامت بالتصدي لصاروخين إسرائيليين، في أجواء طرطوس الساحلية على المتوسط".

وأشار إلى أن "دفاعات السوري في طرطوس تتصدى لصاروخين إسرائيليين"، مؤكدين أن "عمليات الاعتراض لا تزال مستمرة".