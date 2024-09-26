بيان أمريكي أوروبي عربي يدعو لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غوتيريش أمام مجلس الأمن: سيادة لبنان يجب أن تحترم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-501223-638629270811258510.jpg
بيان أمريكي أوروبي عربي يدعو لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة
دوليات
2024-09-26 | 01:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
885 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
دعت
الولايات المتحدة
وفرنسا وعدد من
الدول الأوروبية
والعربية إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وفي قطاع غزة.
ووفقا لموقع "روسيا اليوم" جاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر: أن "الوضع بين
لبنان
وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023 لا يحتمل ويشكل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع نطاقا وهذا لا يصب في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان".
وأكد البيان على ضرورة "إبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان. ولكن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تصعيد هذا الصراع".
ودعت الدول في البيان المشترك "إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً على طول الحدود بين
لبنان
وإسرائيل لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتفق مع قرار
مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار
مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور وفقاً لقرار
مجلس
الأمن رقم 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
وشددت الدول على "الاستعداد لدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين
لبنان
وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناءً على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة تماما".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
واشنطن: خطر التصعيد "شديد" ونعمل لتجنب حرب شاملة في لبنان
11:15 | 2024-09-25
جامعات العراق تنظم وقفة لمناهضة العدوان على لبنان وفلسطين
06:06 | 2024-09-25
حزب الله اللبناني يستهدف مستوطنات اسرائيلية بصليات صاروخية
11:46 | 2024-09-24
هربا من الحرب.. نزوح 5 آلاف شخص إلى سوريا من لبنان
10:49 | 2024-09-24
لبنان
فلسطين
حرب
ايقاف
اسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغيز؟
دوليات
30.71%
08:04 | 2024-09-24
كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغيز؟
08:04 | 2024-09-24
تصفيات كأس آسيا للشباب.. العراق يفوز على منتخب بروناي بنتيجة 15-0
رياضة
24.61%
06:30 | 2024-09-25
تصفيات كأس آسيا للشباب.. العراق يفوز على منتخب بروناي بنتيجة 15-0
06:30 | 2024-09-25
ظاهرة مرعبة تجتاح العراق.. بغداد تسجل 91 حالة خلال 6 أشهر
محليات
23.92%
12:06 | 2024-09-25
ظاهرة مرعبة تجتاح العراق.. بغداد تسجل 91 حالة خلال 6 أشهر
12:06 | 2024-09-25
البنك المركزي يقرر إحالة أحد المصارف الى "التصفية القسرية"
اقتصاد
20.77%
11:48 | 2024-09-25
البنك المركزي يقرر إحالة أحد المصارف الى "التصفية القسرية"
11:48 | 2024-09-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 26-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 26-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-26
بعد التحري
مجمع بوابة العراق السكني.. حلم الفقراء بمتناول الاغنياء - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-09-25
بعد التحري
مجمع بوابة العراق السكني.. حلم الفقراء بمتناول الاغنياء - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-09-25
من الأخير
الشامتون بمحور المقاومة.. ماذا عن طغيان الكيان؟ - حلقة ٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-25
من الأخير
الشامتون بمحور المقاومة.. ماذا عن طغيان الكيان؟ - حلقة ٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-25
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-25
استديو Noon
سباق نون 25-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-25
استديو Noon
سباق نون 25-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
طل الصباح
ابراج - فقرة مقولة عجبتني 25-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-25
طل الصباح
ابراج - فقرة مقولة عجبتني 25-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-25
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 26-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 26-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-26
بعد التحري
مجمع بوابة العراق السكني.. حلم الفقراء بمتناول الاغنياء - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-09-25
بعد التحري
مجمع بوابة العراق السكني.. حلم الفقراء بمتناول الاغنياء - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-09-25
من الأخير
الشامتون بمحور المقاومة.. ماذا عن طغيان الكيان؟ - حلقة ٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-25
من الأخير
الشامتون بمحور المقاومة.. ماذا عن طغيان الكيان؟ - حلقة ٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-25
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-25
استديو Noon
سباق نون 25-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-25
استديو Noon
سباق نون 25-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
طل الصباح
ابراج - فقرة مقولة عجبتني 25-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-25
طل الصباح
ابراج - فقرة مقولة عجبتني 25-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-25
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
اخترنا لك
"إسرائيل" تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق
06:35 | 2024-09-26
حقيقة توقيع ميقاتي على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل"
06:29 | 2024-09-26
أيدتها 12 دولة ومنظمة ولا تشمل غزة.. تفاصيل المبادرة الامريكية بشأن لبنان
04:52 | 2024-09-26
روسيا: أيلول في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879
03:53 | 2024-09-26
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يقترب من التنفيذ
02:49 | 2024-09-26
غوتيريش أمام مجلس الأمن: سيادة لبنان يجب أن تحترم
18:09 | 2024-09-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.