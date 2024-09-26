بيان أمريكي أوروبي عربي يدعو لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" جاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر: أن "الوضع بين وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023 لا يحتمل ويشكل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع نطاقا وهذا لا يصب في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان".وأكد البيان على ضرورة "إبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان. ولكن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تصعيد هذا الصراع".ودعت الدول في البيان المشترك "إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً على طول الحدود بين وإسرائيل لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتفق مع قرار الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".كما دعا البيان جميع الأطراف إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور وفقاً لقرار الأمن رقم 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.وشددت الدول على "الاستعداد لدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناءً على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة تماما".