حقيقة توقيع ميقاتي على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل"

وقال في بيان: "يتم التداول بخبر مفاده أن الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين".وشدد على أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان أعلنه الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح".