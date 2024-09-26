بوتين يعلق على تخلي الغرب عن الوقود الروسي: "فليشتروه بأسعار باهظة"

وقال الروسي في ألقاها في الجلسة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد هذا في بمشاركة محلية ودولية وعربية واسعة: "إذا قرر عملاؤنا، الذين كان في السابق تقليدين، التخلي عن موارد الطاقة الرخيصة وقرروا التحول إلى مورد أكثر تكلفة، فهذا خيارهم، فليستهلكوا موارد باهظة الثمن".وأضاف، أن "وجهة 90% من صادرات من الطاقة تحولت إلى الدول الصديقة، مشيرا إلى تسجيل رقما تاريخيا في استهلاك الطاقة ما يؤكد استمرار نموها الاقتصادي".