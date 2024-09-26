حزب الله يعلن قصف مدينة صفد المحتلة بـ 80 صاروخاً

أعلنت المقاومة الاسلامية في "حزب الله"، الخميس، قصف صفد المحتلة بـ 80 صاروخاً.

وقال بيان للمقاومة، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم 26-09-2024 صفد المحتلة بِثمانين صاروخاً".

وأضاف "قصفنا بصلية صاروخية قاعدة ميشار دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان".



وفي وقت سابق، اعلنت اللبنانية، عن سقوط شهيدين و15 جريحاً جراء غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مبنى "تايستي" في في الضاحية من العاصمة اللبنانية بيروت.



وعلى الجانب الاخر أعلن الإسرائيلي "رصد إطلاق 40 صاروخا من خلال الأخيرة سقط بعضها في مناطق مفتوحة".