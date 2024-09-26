البيت الأبيض يكشف عن "محادثات" بشأن لبنان

وقال الأبيض، "البيان المشترك أصدرناه أمس مع حلفائنا وشركائنا بشأن مفاده أننا لا نؤمن بحرب شاملة".

وأضاف أن "البيان المشترك بشأن كان دعوة واضحة لوقف إطلاق نار مؤقت لإفساح المجال أمام الدبلوماسية"، مشددا "لا نعتقد أن الحرب الشاملة هي الحل".

ولفت الأبيض الى أن "مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يعقدون محادثات مستمرة بشأن في الخميس".

وتشن "القوات الإسرائيلية"، منذ فجر الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".