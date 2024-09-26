غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

شهدت مناطق جنوبي لبنان، الخميس، غارات "إسرائيلية" جديدة.

وأفادت وسائل إعلام دولية، أن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي الغازية ومجدل سلم جنوبي لبنان".

الى ذلك، أكدت الأنباء "استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح حرجة جراء غارة إسرائيلية على منزل ببلدة سحمر في شرقي لبنان".

يشار الى أن "القوات الإسرائيلية" تشن، منذ فجر الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وفي المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".