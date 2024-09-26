واشنطن بشأن لبنان: نعمل على وقف اطلاق النار 21 يوما

أعلنت الأمريكية، الخميس، أنها تعمل على التوصل لوقف اطلاق النار 21 يوما بشأن الحرب في لبنان.

وقال الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمريكي جون كيربي، "نعمل على التوصل لوقف اطلاق النار مؤقت لمدة 21 يوما بين اسرائيل ولبنان".

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن حربا شاملة ليست السبيل الافضل لاعادة الناس الى منازلهم"، كاشفا "نقاشاتنا مع الاسرائيليين مستمرة في هذه الاثناء".

يشار الى أن "القوات الإسرائيلية" تشن، منذ فجر الاثنين الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وفي المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".