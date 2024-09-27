نتنياهو يدخل بخرائط والحاضرون يغادرون جلسة الجمعية العامة.. بماذا ذكر العراق؟

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بعد نحو عام على الحرب في التي سقط فيها آلاف المدنيين، وبعد ذلك الغارات الإسرائيلية على حزب في التي أسفرت عن مقتل المئات وفق السلطات الصحية اللبنانية.وهدد نتانياهو خلال خطابه أمام العامة للأمم المتحدة بالرد على ضربة توجهه إيران إلى إسرائيل، متعهدا بالقيام بكل شيء لمنع من امتلاك سلاح نووي.وأصدر نتانياهو بيانا الخميس، بعد أن غادر متجها لنيويورك لحضور اجتماعات العامة للأمم المتحدة، قال فيه إن أمر الإسرائيلية بمواصلة القتال في بكامل قوتها.ورفع نتنياهو خريطتين واحد تضم بعنوان محور "الشر" وخريطة اخرى تضم ومصر والاردن بعنوان محور "البركة"وقال أمام العامة "لدي رسالة لطغاة طهران، إذا قصفتمونا فسنقصفكم"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد إيران في حرب السبع جبهات.وحذر الإسرائيلي، من أنه لا مكان في إيران لا تصله ذراع إسرائيل وهذا ينطبق على كل الأوسط، مضيفا "نواجه نقمة عدوان إيران ونعمة التطبيع بين اليهود والعرب"، إذ أن اتفاق التطبيع مع كان قريبا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب تعبيره.وأمام الحاضرين بالهيئة الأممية قال نتانياهو "بلادي تخوض حربا وجئت إلى المتحدة للقول إن إسرائيل تسعى للسلام، متعهدا "لن نرتاح حتى نحرر من تبقى من الرهائن الموجودين في غزة".منذ بداية الحرب في قطاع بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، فتح حزب الله، المدعوم من إيران، جبهة "إسناد" للحركة الفلسطينية، حيث يتبادل إطلاق النار مع الدولة العبرية بشكل شبه يومي على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.وفي منتصف سبتمبر، أعلنت إسرائيل أنها تنقل "مركز ثقل" عملياتها شمالا نحو الحدود اللبنانية، للسماح بعودة عشرات الآلاف من النازحين إلى المنطقة التي يهاجمها حزب .