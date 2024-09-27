رئيس الوزراء اللبناني يوجه دعوة للمجتمع الدولي بعد ضربات الضاحية

وتابع ميقاتي، الموجود في نيويورك، المعلومات المتوافرة عن سلسلة الغارات التي شنها الاسرائيلي على الضاحية لبيروت.وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد العماد جوزاف عون، واطلع منه على المعلومات المتوافرة عن هذا العدوان.كما اجرى اتصالا بمنسق "اللجنة لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات" الوزير واعطاه توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية، لا سيما في ضوء المعلومات التي تشير الى وقوع كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان.وأكد رئيس الحكومة أن "العدوان الجديد يثبت أن الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار، مما يضع أمام مسؤولياته في ردع هذا العدو، ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان".