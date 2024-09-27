وسائل اعلام إسرائيلية: تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل في قصف الضاحية الجنوبية

وقال ناشطون لبنانيون قريبون من مكان تلك الغارات، إنهم سمعوا دوي انفجارات في الضاحية لم يسبق لهم أن سمعوا مثيلا لها منذ التصعيد بين حزب وإسرائيل في الثامن من تشرين الاول الماضي.فيما أكدت مصادر امنية في حزب الله، الجمعة، ان حسن في مكان امن وما نشر من وسائل اعلام إسرائيلية غير صحيح".وقالت الانباء اللبنانية ان "غارات الكيان الصهيوني شكلت حزاماً نارياً امتد من أطراف مخيم برج البراجنة وصولاً إلى حارة حريك".وأضافت ان "الغارات الصهيونية على حارة حريك تسببت بدمار كبير جدا في المنطقة وانهيار عدد من المباني السكنية".