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بالصور.. هذا ما تسببت به الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
دوليات
2024-09-27 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,829 مشاهدة
حصلت
السومرية
نيوز، على صور من اثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على حارة حريك ومواقع أخرى في الضاحية
الجنوبية
ببيروت.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية".
وتواردت أنباء عن استهداف
الأمين
العام لحزب
الله
حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت مقر القيادية الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت.
فيما أكدت مصادر امنية في حزب الله،
اليوم
الجمعة، ان السيد حسن
نصر
الله
في مكان امن وما نشر من وسائل اعلام إسرائيلية غير صحيح".
وقالت وكالة الانباء اللبنانية ان "غارات الكيان الصهيوني شكلت حزاماً نارياً امتد من أطراف مخيم برج البراجنة وصولاً إلى حارة حريك".
وأضافت ان "الغارات الصهيونية على حارة حريك تسببت بدمار كبير جدا في المنطقة وانهيار عدد من المباني السكنية".
من جهته، قال
الجيش
الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان أمين عام "حزب الله" حسن
نصر
الله
داخل المكان المستهدف بالغارة على
ضاحية
بيروت
الجنوبية
أم لا.
وقال موقع "واللا" العبري إن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
قطع إحاطة صحفية في
نيويورك
عقب الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وخرج للقاء مستشاره العسكري لتلقي تحديث أمني.
يشير حجم الغارات إلى قيمة الهدف، في ظل تقارير عبرية تتحدث عن استهداف دقيق لمكان تواجد حسن نصرالله.
ادناه الصور:
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