البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشارك في قصف بيروت ولم يكن لدينا أي علم مسبق

وقالت الوزارة في بيان لها، ان " لم تشارك في هذه العملية ولم يكن لدينا أي علم مسبق".واضافت: "ليس لدينا معلومات محددة ندلي بها الآن بخصوص هجوم بيروت"، موضحة ان "وزير أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي عقب هجوم بيروت".وأشارت البنتاغون: "إسرائيل لم تبلغنا مسبقا بعمليتها في بيروت ولم نكن ضالعين فيها"، مبينة ان "الوزير أوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت تشن ضربتها على الضاحية الجنوبية".وشنت المقاتلات الإسرائيلية مساء غارات غير مسبوقة على الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت.