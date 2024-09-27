ترامب يعد زيلينسكي: إذا فزت في الانتخابات سأجد حلا للصراع في أوكرانيا

وقال في الجلسة العلنية للاجتماع والتي عرض جزء منها على موقع يوتيوب: "أعتقد أننا إذا فزنا، فإنني قبل 20 الاول، عندما أنصَّب كرئيس، يمكنني التوصل إلى شيء جيد للطرفين.. لقد حان الوقت لذلك".وكان قد أعلن أمس الخميس، أنه سيلتقي زيلينسكي في برج بمدينة صباح الجمعة.وكان الرئيس الأوكراني قد زار أواخر الأسبوع الماضي واستهل زيارته بجولة في مصنع لإنتاج الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، وعلى الفور بادر إلى طلب المزيد من القذائف، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن عضو النواب الأمريكي مات كارترايت، إذ قال زيلينسكي: "شكرا لكم، ونحتاج إلى المزيد".وكان ترامب، قد وصف زيلينسكي الثلاثاء الماضي بـ"أفضل بائع متجول في التاريخ"، لأنه يغادر حاملا مليارات الدولارات بعد كل زيارة.وأشار إلى أن زيلينسكي يريد حقا أن يفوز الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية، لأنه يتلقى المساعدة المالية منهم.وصرح بأن النزاع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدا لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن.