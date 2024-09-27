الأمم المتحدة تدعو الجميع لوقف عاجل لأطلاق النار: التطورات في ‎بيروت مقلقة

وقالت المنسقة للأمم في جينين بلاسخارت: "إننا نشعر عميق وقلق بالغ إزاء التأثير المدني المحتمل للضربات الضخمة التي شُنت على الضاحية المكتظة بالسكان في بيروت".واضافت، انه" لا تزال تهتز بالخوف والذعر على نطاق واسع، ويجب على الجميع وقف إطلاق النار بشكل عاجل".وأعلنت اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على الضاحية لبيروت.وذكرت الوزارة في بيان، ان "الحصيلة ارتفعت الى شهيدين و76 جريحاً نتيجة العدوان الإسرائيلي على في الضاحية لبيروت".ونشرت وسائل اعلام لبنانية، نداءات اغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات الضاحية وبيروت بسبب الاعداد الكبيرة التي تم استقبالها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية".وقالت الانباء اللبنانية ان "غارات الكيان الصهيوني شكلت حزاماً نارياً امتد من أطراف مخيم وصولاً إلى حارة حريك".وأضافت ان "الغارات الصهيونية على تسببت بدمار كبير جدا في المنطقة وانهيار عدد من المباني السكنية".وأفادت "سبوتنيك"، بوجود حركة نزوح كبيرة للسكان من الضاحية في بيروت بعد القصف الإسرائيلي العنيف على المنطقة.