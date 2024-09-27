17 قتيلا جراء الإعصار "هيلين" في الولايات المتحدة

وقال حاكم جورجيا كامب: "هذه العاصفة كانت قاتلة مع تأكيد 11 شخصا".في المقابل أكد الشريف في مقاطعة بينياس على ساحل فلوريدا الغربي "سجلنا سقوط خمسة قتلى على ارتباط بالإعصار".وكانت تأكدت وفاة أخرى في في كارولينا الشمالية.