"حزب الله": أي بيان يخص هجوم الضاحية ينشر من قبل المكتب الاعلامي حصرا

وقال أن "المكتب الإعلامي وحده هو الذي يتحدث باسم الجماعة".ولم يصدر "حزب الله" أي بيان آخر بشأن الضربات الإسرائيلية التي قال الإسرائيلي إنها استهدفت مقر القيادة المركزي.يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، ضربت بدقة الموقع الذي كان به أمين عام حزب حسن وأن فرصة نجاته "ضئيلة".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى "الضوء الأخضر" للهجوم على الضاحية قبل بدء خطابه في العامة للأمم المتحدة.وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارة وُصفت بـ"العنيفة وغير المسبوقة" على الضاحية الجنوبية، وأعلن الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقر لحزب في المنطقة.وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الغارة كانت تستهدف العام لحزب الله، حسن .