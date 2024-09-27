السيد خامنئي يدعو الان لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله، أمين حزب بعد استهداف الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت، فمع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، هزت سلسلة انفجارات عنيفة مساء الجمعة، الضاحية للعاصمة بيروت لتعد بأن تلك الانفجارات هى الأعنف منذ بدء التصعيد.وأكدت الإيرانية عن مصادر مطلعة أن حسن والقيادى صفى أحياء، بينما قالت إذاعة الإسرائيلى عن مصدر، إن هناك مؤشرات تشير إلى تصفية حسن خلال الضربة على الضاحية .وأكد موقع أكسيوس عن مسئول إسرائيلى رفيع إن هناك مؤشرات على أن كان فى موقع الهجوم وأن فرص خروجه حيا ضئيلة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلى، إن عواقب قصف المقر المركزى لحزب ومحاولة استهداف حسن خطوة قد تؤدى إلى حرب إقليمية.