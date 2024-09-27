الجيش الاسرائيلي: لن نسمح لرحلات جوية مع وسائل قتالية الهبوط بمطار بيروت

وقال ادرعي، انه "لن نسمح نقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الارهابية بأي طريقة. نحن نعلم عن عمليات نقل أسلحة إيرانية إلى ‎حزب ونقوم بإحباطها".واضاف: انه "طائرات تقوم بطلعات في منطقة ‎ بيروت الدولي، وحتى اللبنانية بخلاف السورية تصرفت بمسؤولية ولم تسمح نقل وسائل قتالية عبر المطار".وتابع: "نعلن بشكل واضح، لن نسمح لرحلات معادية مع وسائل قتالية الهبوط في بيروت. بيروت هو ويجب الحفاظ عليه بهذه الصورة".وفي وقت سابق من اليوم، شن الحربي الاسرائيلي غارات على الضاحية لبيروت في منطقة الليلكي، والحدث والجاموس، ضمن مقتربات بيروت الدولي.