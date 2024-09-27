امريكا تعلن تعديل وضع قواتها في الشرق الأوسط

وجاء ذلك بعد ضربات إسرائيلية على الضاحية لبيروت، استهدفت حزب اللبناني.وقال الأبيض في بيان، الجمعة: "وجه (بايدن) البنتاغون لتقييم وتعديل وضع الأميركية في المنطقة، حسبما يقتضي الأمر لتحسين الردع وضمان حماية ودعم جميع الأهداف الأميركية".كما ذكر الأبيض أن بايدن وجه فريقه لضمان اتخاذ السفارات الأميركية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية.