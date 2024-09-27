بأقل من ساعة.. 7 غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الاسرائيلي: لن نسمح لرحلات مع وسائل قتالية الهبوط بمطارواكد المتحدث الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، في وقت سابق، بعدم السماح لرحلات مع وسائل قتالية الهبوط بمطار .وفي وقت سابق من اليوم، شن الاسرائيلي غارات على الضاحية لبيروت في منطقة الليلكي، والحدث والجاموس، ضمن مقتربات الدولي.