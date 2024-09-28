رسميًا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال السيد حسن نصر الله - عاجل

وزعم أفيخاي أدرعي في بيان له على منصة "إكس" السبت: "قضى جيش الدفاع أمس زعيم تنظيم حزب وأحد مؤسسيه. كما قضى جيش الدفاع على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب وعدد آخر من القادة في حزب الله".وأضاف: "لقد أغارت طائرات بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية . لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت حزب داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة ارهابية ضد مواطني إسرائيل".وادعى: "خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب كان حسن مسؤولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الالاف من الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل وفي أنحاء العالم".وأشار أدرعي إلى أن " كان صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخذه حزب وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضا".وقال: "لقد انضمت منظمة حزب وزعيمها حسن في الثامن من أكتوبر إلى الحرب ضد إسرائيل ومنذ ذلك الوقت واصل حزب هجماته ضد مواطني إسرائيل وجر والمنطقة إلى التصعيد".وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن في "إسرائيل" تمتلك الدليل أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد استشهد في عملية الاغتيال ليلة الجمعة.ولم يدل حزب بأي بيان بشأن نتائج الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية، لكنه أطلق وابلا من الصواريخ على مدينة صفد والعديد من المستوطنات والمواقع في الجليل.