إيران: التزامنا بالاتفاقيات مشروط بالتزام الطرف الآخر

وقال بقائي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: "يبدو أن هناك أجنحة مختلفة داخل هيكل الحكم الأمريكي، يتبع كل منها مساره الخاص، ويتفاعلون ويتنافسون فيما بينهم. ربما يكون هذا الأمر هو السبب وراء إرسال رسائل متناقضة ومربكة إلى جميع أنحاء العالم في مختلف القضايا، لأن هناك قوى ومصالح مختلفة نشطة وراء صنع القرار".وأكد بقائي، مشيرا إلى البنود المتعلقة بإدارة والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، أن مسار الاتفاقيات بأكمله قد وُضع في حالة تعليق بسبب نكث للعهود وتجدد هجماتها.ووصف "هيكل الحكم الأمريكي" الحالي بأنه "مشتت ومجزأ"، حيث تمنع "لوبيات الضغط" هذه الإدارة من الالتزام بتواقيعها.وأوضح المتحدث باسم قائلا: " لم تكن أبدا البادئة بنقض التعهدات، وفي قضية الاتفاق النووي ومذكرة التفاهم الأخيرة، كانت هي من تملصت أولا من التعهدات"، مشيرا إلى أن "التزام إيران بالاتفاقيات مشروط بالتزام الطرف الآخر، واستمرار نقض التعهدات من جانب يجعل تنفيذ إيران لتعهداتها أمرا مستحيلا".وتابع بقائي: "تؤكد المادة الخامسة من مذكرة التفاهم صراحة على إدارة مضيق هرمز بالتشاور مع ودول المنطقة، لكن أمريكا، بتجاهلها هذا الاتفاق، تنوي السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 9 تموز الجاري انتهاء العمل بوقف إطلاق النار مع إيران، قبل أن تعلن في 12 تموز إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة.