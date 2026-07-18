بعد تصاعد الضربات.. تقرير إيراني يرصد أوضاع جزيرة "خارك"

وأشار التقرير إلى رد فعل سكان "خارك" على تهديدات الرئيس الأمريكي المتكررة حول سعيه للسيطرة على الجزيرة.ووفق وكالة " "، فقد "كان الأهالي يمارسون حياتهم اليومية دون أي اكتراث بهجمات العدو الأمريكي، ولم يضعوا تهديدات الأعداء في الحسبان على الإطلاق".وأكد التقرير أن "الأمن كان مستتبا في كافة أنحاء الجزيرة، والأنشطة التجارية المختلفة تمارس عملها، ولم يُشاهد أي أثر للإغلاق في هذه الجزيرة، ولم يُلمس أي أثر للخوف أو القلق لدى هؤلاء الناس".وأوضحت "تسنيم"، أنه في تواصله مع السكان حول "تهديدات والأعداء"، تحدثوا "بكل حسم وقوة"، عن "الدفاع عن هذه الأرض والمياه"، وأعلنوا أن "الفدائيين من أجل والقيادة حاضرون في الميدان بجزيرة خارك، ولن نسمح للأعداء بالاعتداء على هذه الجزيرة".وشددت القوات المسلحة المستقرة في الجزيرة وفق "تسنيم" على أنها "تحمي الجزيرة بكل اقتدار، فلا يقلقنّ أبناء شعبنا الأعزاء، وسنقطع قدم أي عدو متعد على هذه الجزيرة".وأكد التقرير أن "الجزيرة كانت في أمان تام، والأهالي يمارسون أعمالهم اليومية، وكانت جولات وتنزه المواطنين مستمرة، والحدائق مليئة بالأطفال الذين يلعبون دون اكتراث بصخب أيام الحرب هذه".جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد ألمح مؤخرا إلى إمكانية شن حملة برية ضد إيران، لكنه لم يكشف تفاصيل حول طبيعتها أو موعدها، مشيرا إلى أن "أطرافا أخرى" قد تنفذ هذه الحملة نيابة عن ، ما أثار تكهنات حول احتمال مشاركة حلفاء إقليميين في أي مواجهة محتملة.