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في كندا.. إجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات المتصاعدة
دوليات
2026-07-18 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
189 شوهد
تسببت حرائق الغابات المتصاعدة في كندا في إجلاء الآلاف وتدهور جودة الهواء بالولايات المتحدة، مما هدد نهائي
كأس العالم
في نيوجيرسي، وأثار توترا حادا عقب تهديد
ترامب
بفرض رسوم جمركية جديدة.
وفي مواجهة هذه الأزمة، استنفر الجيش الكندي طائراته لإغاثة المناطق النائية المحاصرة بالنيران وسط جفاف حاد يغذيه التغير المناخي.
ويقول خبراء المناخ إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى جفاف الأخشاب وزيادة حرائق الغابات في السنوات القليلة الماضية في كندا، التي تضم بعضا من أكبر مساحات الغابات في العالم.
وأعلنت
وزارة الموارد الطبيعية
في كندا ورود بلاغات عن 69 حريقا جديدا خلال الليلة الماضية في كندا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 955 حريقا.
وتبلغ المساحة الإجمالية التي احترقت حتى الآن ما يقرب من 28500 كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، لكن الرياح حملت الدخان جنوبي الحدود، مما دفع السلطات إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء وتحذيرات صحية في أجزاء من
الولايات المتحدة
.
ويستعد الجيش الكندي لإجلاء بلدة نائية بعدما باتت مهددة بحرائق غابات اتسع نطاقها وغطى دخانها الخانق مساحات واسعة من الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الطوارئ الاتحادية إليانور أولشفسكي إن القوات المسلحة ستستخدم طائرات لإجلاء سكان بلدة فورت هوب في
شمال غرب
أونتاريو
، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث تشتعل بعض أشد الحرائق، وتفتقر المنطقة إلى الطرق وتعتمد إلى حد كبير على النقل الجوي.
وأجلت السلطات بالفعل الآلاف من المناطق المتضررة إلى مدن تقع جنوبا في أونتاريو.
وأثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم، المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب مكشوف بولاية نيوجيرسي، بعد تدهور جودة الهواء في عدد من المدن الأميركية.
وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية
مينيسوتا
، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية جديدة في مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة، شملت
نيويورك
ونيوجيرسي.
وصنفت ظروف الهواء في المنطقتين بأنها غير صحية، فيما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية، قبل أيام من المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين.
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