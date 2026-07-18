بلاغ عن احتكاك بين سفينة تجارية وقوات عسكرية قرب سواحل عُمان



أعلنت ، اليوم السبت، تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري الدقم في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جارٍ في المنطقة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو الأطراف المشاركة.



وأكدت الهيئة استمرار متابعة التطورات وتقديم التحديثات بشأن الواقعة عند توفر معلومات جديدة.