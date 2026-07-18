المرشد الإيراني: امريكا تسعى لاشعال الحروب وتوقيع ترامب فقد قيمته

وقال المرشد الإيراني إن "التنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأمريكي"، مضيفاً أن "انتهاك الأكبر للعهود وثيقة دامغة أخرى على كذب وعدم إمكانية الثقة بها".وأضاف أن "العدو الأمريكي يسعى لإشعال الحروب"، مشدداً على أن "شعبنا وجبهة المقاومة سيلقنانه دروساً لن ينساها".وتابع المرشد الإيراني أن "شجاعة مقاتلينا وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأمريكي"، داعياً في الوقت ذاته إلى "الإصرار على وحدة الكلمة واتحاد الشعب والمسؤولين في جميع الساحات".