غارات وقصف وتفجيرات تستهدف بلدات حدودية جنوب لبنان

شهد ، السبت، تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا، تمثل في غارات وقصف وعمليات تفجير وتمشيط وهجمات من طائرات مسيرة، في سلسلة من الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.







واستهل الجيش الإسرائيلي عملياته بشن غارتين استهدفتا منطقة المشاع في بلدة ، كما أطلق صواريخ موجهة من الجو باتجاه أحياء البلدة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير في بلدات زون وحداثا وكفرتبنيت .



وفي وقت لاحق، نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقا، بينما واصلت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التحليق المكثف فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة ، في مؤشر على اتساع رقعة النشاط العسكري الإسرائيلي.



وشهدت منطقة سهل مرجعيون انفجار صاروخ اعتراضي في الأجواء، في وقت ترددت فيه أنباء عن غارة إسرائيلية استهدفت المنصوري وأوقعت إصابات، قبل أن يتبين لاحقا أن الحادث نجم عن انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء تعامل معه.



وأعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح، إثر انفجار جسم مشبوه داخل آلية عسكرية في بلدة المنصوري بقضاء صور. وطالت الهجمات الإسرائيلية عددا من البلدات الحدودية ، فيما امتد النشاط الجوي الإسرائيلي إلى أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.واستهل الجيش الإسرائيلي عملياته بشن غارتين استهدفتا منطقة المشاع في بلدة ، كما أطلق صواريخ موجهة من الجو باتجاه أحياء البلدة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير في بلدات زون وحداثا وكفرتبنيت .وفي وقت لاحق، نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقا، بينما واصلت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التحليق المكثف فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة ، في مؤشر على اتساع رقعة النشاط العسكري الإسرائيلي.وشهدت منطقة سهل مرجعيون انفجار صاروخ اعتراضي في الأجواء، في وقت ترددت فيه أنباء عن غارة إسرائيلية استهدفت المنصوري وأوقعت إصابات، قبل أن يتبين لاحقا أن الحادث نجم عن انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء تعامل معه.وأعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح، إثر انفجار جسم مشبوه داخل آلية عسكرية في بلدة المنصوري بقضاء صور.

وفي ساعات المساء، كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها الميدانية، فنفذت عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية ومدينة ، كما ألقت طائرة إسرائيلية محلقة قنبلتين على بلدة مجدل زون، وأعقبت ذلك بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي بيوت السياد والمنصوري.



كما أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الإسرائيلية دمرت مقرا تابعا للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنت باستخدام الجرافات والآليات الثقيلة، في تطور يثير مخاوف بشأن استهداف منشآت ذات طابع إنساني.



واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات المساء، حيث تعرضت بلدة ميس الجبل لقصف مدفعي، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفخيخ وتفجير جديدة في بلدة كفرتبنيت، وسط استمرار التوتر على طول الحدود الجنوبية للبنان.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه نفذ غارة استهدفت خلية قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب ، عقب رصدها وهي تشغل طائرة مسيرة بالقرب من قواته العاملة في المنطقة.