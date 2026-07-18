حصيلة قتلى الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب مع إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت، عن حصيلة قتلى الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب مع .

وقالت وكالة "أ.ب"، "16 عسكريا أمريكيا قتلوا وأصيب أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع في فبراير الماضي".

وأعلن ، السبت، عن مقتل اثنين من جنوده "بهجمات إيرانية" في .

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.