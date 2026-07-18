الجيش الأمريكي يعلن مقتل اثنين من جنوده "بهجمات إيرانية" في الأردن

‏وقالت في بيان، "قُتل جنديان أمريكيان في أثناء تصدي الأمريكية (سنتكوم) والقوات الشريكة لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، كما لا يزال جندي آخر في عداد المفقودين".

وأضاف "‏تم إجلاء أربعة عسكريين أمريكيين طبياً إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروها لاحقاً"، مردفا "أما الأفراد الآخرون الذين خضعوا لفحوصات طبية لإصابات طفيفة فقد عادوا إلى الخدمة".