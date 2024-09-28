نقل السيد الخامنئي إلى مكان آمن بعد بيان الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت مصادر مطلعة لرويترز، أن المرشد نقل إلى مكان محصن وسط تدابير أمنية مشددة، مشيرة الى ان إيران على اتصال دائم بحزب وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد "الخطوة التالية" بعد الاعلان اغتيال السيد .وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رسميا عن اغتيال العام لحزب السيد حسن بعد قصف الضاحية بعشرات الغارات طول ساعات الليلة الماضية، وذلك في ظل تصاعد العدوان على الأراضي اللبنانية.