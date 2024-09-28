"قاسم سليماني آخر".. من الشخصية المرشحة لخلافة السيد نصر الله إذا تأكد استشهاده؟

وبالرغم من الإعلان الرسمي من الجيش الإسرائيلي، لكن وسائل اعلام وتقارير غربية وأخرى إيرانية نقلت عن مصادر ان بخير، وأخرى قالت انه أصيب فقط، لكن جميع هذه المعلومات خرجت يوم امس أي قبل اعلان الجيش الإسرائيلي.وعمومًا، لا يعتبر اغتيال القادة شيئا جديدا على فصائل المقاومة عموما ولاسيما حزب الله، الذي فقد الكثير من قادته خلال الأشهر والاسابيع القليلة الماضية خلال معارك اسناد ومعركة طوفان الأقصى، غير ان الأنظار تتجه نحو من الذي سيكون خليفة السيد في حال صحت رواية استشهاده رسميًا.تشير الترجيحات الى ان الشخصية المرجحة لخلافة نصر الله، هو السيد هاشم صفي الدين، والذي تم اعداده منذ عام 1994 ليخلف نصر الله، وهو يرأس للحزب ويعتبر "ظل" السيد .وصفي الدين هو ابن خالة السيد حسن نصر الله، كما انه صهر قائد السابق سليماني الذي اغتيل بقصف امريكي قرب مطلع 2020، فيما يشبه مختصون صفي الدين شكلا ولهجة بصهره سليماني.ما يعزز هذه الفرضية، هو اعلان هيئة بث الجيش الإسرائيلي ان هاشم صفي الدين لايزال على قيد بعد الضربة الأخيرة في الضاحية لبيروت.وفي 2008، نشر تقرير عن موافقة إيران على استبدال هاشم صفي الدين بحسن نصر الله، فيما يرجح مراقبون إن المرشح المحتمل الآخر ليحل محل حسن هو نائب الأمين العام قاسم، لكنهم يؤكدون أنه "شخصية رمزية" أكثر.