ما هو سبب مقتل وإصابة 13 جنديا اماراتياً؟

– دولي

كشفت الإماراتية، عن سبب مقتل وإصابة 13 عسكريا، إثر حادث تعرضوا له الأسبوع الماضي، ولم توضح طبيعته آنذاك.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان، يوم الأربعاء الماضي، عن "استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة، وإصابة 9 آخرين، مساء الثلاثاء إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة".

والجنود الأربعة الذين قتلوا، هم "العريف أحمد راشد الشحي، والجندي/1 عبد الله أحمد المرزوقي، والجندي/1عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي، والجندي/1 ناصر البلوشي".

وأوضح وكيل الإماراتية، مطر الظاهري، خلال تقديم واجب العزاء إلى أسر الجنود الأربعة، أنهم قضوا نحبهم "أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة".

وبشأن الجنود التسعة الذين أصبوا في الحادث، أوضح الظاهري أنهم "يتلقون حاليا خدمات الرعاية الصحية داخل الإمارات".

وكانت للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت في عام 2019، "مقتل ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

وأوضح البيان حينها أسماء ضحايا الحادث وهم "نقيب سعيد راشد المنصوري- وكيل/1 علي عبدالله الظنحاني - وكيل/1 مسلم سهيل العامري - وكيل/1 حسن بن عمرو - وكيل/1 ناصر حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي".