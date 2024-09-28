لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني تعقد اجتماعا عاجلا

يأتي ذلك بعد إعلان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال الأمين العام حزب اللبناني السيد حسن نصر .وقال عزيزي لوكالة أنباء "تسنيم": "سنبدأ بعد قليل اجتماعًا بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني في بيروت".وأضاف أن "أعضاء لجنة والسياسة أدانوا بشدة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في لبنان، وأعربوا عن تعازيهم لأسر الشهداء الأبرياء".بدوره، قال المتحدث باسم لجنة والسياسة بالبرلمان رضائي، إن "أعضاء اللجنة أعربوا أيضًا عن أسفهم لصمت المنظمات الدولية والدول المطالبة بحقوق الإنسان، وطالبوا برد حاسم وعملي ضد النظام الصهيوني، وأكدوا أن هذه الجرائم والمجازر الجماعية لا يمكن أن توقف تدمير النظام الصهيوني، وستكون دماء الشهداء هي الأساس لتحرير القدس".وأضاف رضائي: "اليوم يقضي الصهاينة أيامهم الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكل هذه الأحداث في المنطقة ستكون بداية النهاية للنظام الصهيوني الشرير والمجرم"، مشيرا إلى أنه "سيعقد هذا الأسبوع اجتماعات أخرى تتعلق بقضايا المنطقة ولبنان وفلسطين".