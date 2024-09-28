تعرف على أبرز المرشحين لخلافة السيد حسن نصر الله

وبعد الإعلان الرسمي عن استشهاد السيد نصر الله، برزت تساؤلات حول من سيكون خليفته في قيادة الحزب.*المرشح الأولويتصدر الأسماء المرشحة لقيادة الحزب، هو السيد هاشم صفي الدين، ابن خالة السيد وصهر سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني.يشبه السيد صفي الدين ابن خالته في الشكل والجوهر وحتى في لثغة الراء. أُعد لخلافته منذ 1994، وجاء من قم إلى بيروت، ليتولى رئاسة الذي يعتبر حكومة الحزب. أشرف على عمله القائد الأمني السابق للحزب عماد مغنية.كان السيد صفي الدين "ظل" السيد بامتياز، والرجل الثاني داخل الحزب. وعلى مدى ثلاثة عقود، امسك الرجل بكل الملفات اليومية الحساسة، من إدارة مؤسسات الحزب الى إدارة أمواله واستثماراته في الداخل والخارج، تاركاً الملفات الاستراتيجية بيد السيد .مصاهرة إيرانية تربطه كذلك بطهران علاقات ممتازة، فهو قضى سنوات في حوزة قم يتعلم فيها، إلى أن استدعاه السيد إلى بيروت لتحمل مسؤوليات في الحزب. كما تزوج ابنه رضا في 2020 بزينب سليماني، ابنة سليماني الذي اغتالته غارة أميركية في في العام نفسه.اسم صفي الدين طرحته صحيفة إيرانية لخلافة قبل 16 عاماً. لكن المطلعين على كواليس الحزب يقولون إن القرار اتخذ قبل ذلك بكثير. فوفقاً لما أكده قيادي سابق بارز في حزب الله لـ"الشرق الأوسط" آنذاك، فإن اختيار صفي الدين تم بعد نحو سنتين من تولي منصب الأمين العام في 1992، خلفاً لعباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل.وما يزيد من حظوظ اختيار السيد صفي الدين لخلافة السيد نصر الله، هو المسار المتشابه إلى حد الغرابة بين الرجلين داخل الحزب. غير أن السيد الذي لا يكبر ابن خالته بأكثر من عامين، يبدو أكبر منه بكثير من حيث الشكل، ناهيك من الحضور السياسي والشعبي.*المرشح الثانيأما المرشح المحتمل الآخر أيضاً لخلافة السيد فهو الشيخ الذي يتولى منصب نائب أمين عام حزب الله منذ 1992، والذي ولد بمنطقة البسطة التحتا في بيروت عام 1953.