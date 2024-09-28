طيران الشرق الأوسط يكشف تفاصيل عن مطار بيروت: لا يحوي أسلحة

كشف رئيس طيران الشرق الأوسط، الحوت، السبت، تفاصيل عن بيروت، فيما أشار الى انه لا يحوي أسلحة.



وقال الحوت، ان "مطار بيروت الدولي لم يستهدف ولا توجد أسلحة به".



وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ان بيروت يحوي على أسلحة وصلت عن طريق الإيراني.