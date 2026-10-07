"لا نعرف من يتخذ القرارات".. فانس يكشف صعوبات التوصل لاتفاق مع إيران

وقال فانس للصحفيين: "الولايات المتحدة تتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، لكن واشنطن لا تعرف ما مدى صلاحياتهما لاتخاذ القرار، ولا تعرف من يتخذ القرارات النهائية في ".وأكد فانس أنه يتوجب على إيران إجراء خفض "جوهري" في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.وختم قائلا: "لا يمكن لطهران القول إنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، بينما تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في إطار أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، بأن جزءا من صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إيران يكمن في عدم معرفته من يتولى زمام الأمور في البلاد، زاعما أن طهران "تركت بلا قيادة وسط الحرب".